Una pareja fue encontrada muerta en la habitación de un hotel en la la localidad de São José, en la zona de Florianópolis, y el caso mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades.

Los cuerpos del policía Jeferson Luiz Sagaz y de su pareja, la empresaria Ana Carolina Silva, fueron encontrados el lunes dentro de la bañera de la habitación.

El hallazgo se produjo cerca de las 22:15, luego de que familiares reportaran que ambos estaban desaparecidos desde el domingo. La noticia generó conmoción, ya que el matrimonio dejó una hija pequeña de apenas 4 años.

Qué se sabe hasta ahora sobre el caso

Según indicó la policía, no se detectaron signos evidentes de violencia en los cuerpos. El jefe policial Felipe Simão, responsable del caso, explicó que los efectivos policiales analizaron los últimos movimientos del matrimonio y así lograron ubicarlos en el motel, donde finalmente los encontraron sin vida.

El auto del matrimonio y las cámaras de seguridad del lugar también fueron peritados en busca de pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Quiénes eran las víctimas

Jeferson Luiz Sagaz tenía 37 años y trabajaba en la Academia de Policía Militar de la Trindade (APMT), en Florianópolis. Según la Policía, no llevaba su arma reglamentaria al momento de ingresar al motel.

Ana Carolina Silva, también de 37 años, era dueña de una cadena de salones de belleza y compartía su vida con Jeferson desde hacía casi 20 años.

Ana Carolina Silva era dueña de un salón de belleza. (Foto: gentileza Jornal Razao).

Cómo fue el último día de la pareja

Según indicó un familiar, el domingo el matrimonio celebró el cumpleaños de su hija en un patio de comidas. Dejaron a la nena con una de sus tías y fueron a un bar. La última vez que los vieron fue cerca de las 23:30.

Las alarmas se encendieron cuando no volvieron a buscar a su hija ni contestaron mensajes.

Qué investiga la Policía

El caso está en manos de la Delegacía de Homicidios, que no descarta ninguna hipótesis. “Estamos trabajando con la posibilidad de homicidio, pero tampoco descartamos una muerte accidental o un suicidio”, sostuvo Simão.

La causa de muerte será determinada por la Policía Científica, que ya realizó los exámenes correspondientes. El informe final podría demorar hasta 10 días y será clave para definir el rumbo de la investigación.

Por ahora, la principal incógnita es qué ocurrió dentro del hotel y cuál fue la causa de las muertes. Las cámaras de seguridad, los peritajes y el informe forense serán determinantes para esclarecer el caso.

Fuente: TN