Mirtha Legrand continúa disfrutando de su estadía en Mar del Plata y, en las últimas horas, realizó su primera salida a cenar en la ciudad. La diva sorprendió al llegar al nuevo restaurante Cantábrico, ubicado en el paseo gastronómico de Chauvin, donde fue reconocida y saludada por quienes se encontraban en el lugar.

Mirtha se encuentra instalada en la ciudad de cara al inicio de su programa, que comenzará el próximo fin de semana desde Mar del Plata. Mientras tanto, combina sus noches de teatro con salidas para disfrutar de la gastronomía local y recorrer algunos de los puntos más destacados de la temporada.

Video: https://www.instagram.com/p/DTNP6TtjiId/

