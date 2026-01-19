Histórica noche en Mar del Plata. Por primera vez en su extensa trayectoria, Mirtha Legrand asistió a un teatro independiente de la ciudad para ver la función de Vanya, el unipersonal protagonizado por Paulo Brunetti y dirigido por Oscar Barney Finn , que se presenta todos los sábados y domingos en el Espacio Teatral Cuatro Elementos , ubicado en Alberti 2746, hasta el 1 de marzo.

Acompañada por el empresario Martín Cabrales, la empresaria Claudia Álvarez Argüelles y su asesor personal Héctor Vidal Rivas, la diva siguió la función desde la primera fila y se mostró profundamente conmovida por esta versión radical de Tío Vania de Antón Chéjov, adaptada por Simon Stephens, con exitosos antecedentes en Londres, Nueva York y Berlín.

Tras la función, Oscar Barney Finn expresó su emoción por la presencia de Legrand en la sala y destacó su curiosidad permanente por experimentar nuevas propuestas teatrales. “Me llena de orgullo y placer tenerla acá, en una sala independiente, con esa inquietud que la caracteriza”, señaló el director.

Visiblemente emocionado, Paulo Brunetti agradeció el apoyo de Cabrales al teatro independiente y remarcó lo que significó para él la presencia de Mirtha en la platea. “Es un gran privilegio que esté acá. La admiré toda la vida y la voy a seguir admirando. Gracias por contagiarnos esa inquietud que tiene”, expresó.

Legrand, por su parte, no escatimó elogios. “Es un trabajo extraordinario y maravilloso. Hay que estudiar esto”, dijo, y destacó especialmente la dirección de Barney Finn. También se mostró sorprendida por la exigencia actoral del unipersonal: “¿Nunca te olvidaste el texto? Ocho personajes solo, extraordinario. Un placer haber venido”, y auguró que el espectáculo “merece ser premiado”, en alusión a los Estrella de Mar.

Bajo la dirección de Oscar Barney Finn, ganador del Premio ACE de Oro 2023, Vanya propone una experiencia teatral intensa y contemporánea, donde un solo actor encarna múltiples personajes del universo de Chéjov, exponiendo con fuerza sus sueños, frustraciones y contradicciones. Una obra clásica reinventada que confirma la vigencia del teatro independiente y deja una huella en la temporada marplatense.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DTsaBdyjk4A/?igsh=MTk1eXdyaWpwemx6bA==

