Mirtha Legrand volvió a estar en foco en el mundo del espectáculo tras revelar públicamente un disgusto con las autoridades de Canal 13, la emisora donde actualmente conduce La noche de Mirtha. La leyenda de la televisión argentina, de 99 años y con casi siete décadas de trayectoria en pantalla, no ocultó su malestar por una situación interna que la incomodó profundamente.

Durante la emisión de su programa, Legrand explicó que está “muy enojada” con la cúpula del canal —encabezada por figuras como Adrián Suar— porque, según dijo, la involucraron “en un lío con la cocinera Jimena Monteverde” sin consultarla previamente. “No me gustó, no me consultaron”, afirmó la conductora, aunque relativizó su enojo al asegurar que suele ser de corta duración.

La conductora explicó también por qué no invitó a las autoridades del canal a su reciente cumpleaños número 99, celebrado en la casa de su hija Marcela Tinayre con más de 70 invitados entre familiares, amigos y figuras del espectáculo. Legrand aclaró que el año anterior había extendido la invitación pero no pudieron asistir, por lo que en esta ocasión decidió completar los lugares con otras personas.

Legrand, considerada un ícono de la televisión argentina y la conductora más longeva del medio, compartió además que disfrutó plenamente de la celebración, con música en vivo, artistas y personalidades destacadas, hasta que la lluvia obligó a continuar la velada bajo techo.

El cruce con las autoridades de Canal 13 se suma a versiones recientes sobre tensiones internas y rumores vinculados a su permanencia en la señal, que algunos medios incluso ligan a una posible mudanza a Telefe en 2027, cuando celebre sus 100 años, aunque por ahora no hay confirmación oficial de ningún lado.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVVF-gpjm8C/