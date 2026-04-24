A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la conductora explicó que seguirá unos días más en su casa por recomendación médica.



“Hola a todos. Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, escribió la diva en su mensaje, donde además detalló que atravesó “un cuadro viral normal de esta época del año”.

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La conductora también contó que deberá hacer un poco más de reposo y cuidarse antes de retomar sus actividades habituales. En el mismo texto, agradeció el cariño recibido en las últimas horas: “Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”.

De esta manera, Mirtha buscó llevar calma en medio de las versiones sobre su salud y dejó en claro que se encuentra recuperándose favorablemente desde su hogar.



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