Mirtha Legrand celebra sus 99 años con una fiesta organizada por su familia
El encuentro comenzará a las 20.30 y, según la invitación enviada por la conductora, no se recibirán regalos.
La organización está a cargo de su hija Marcela Tinayre, con participación de Juana Viale y Ámbar de Benedictis. Se espera la presencia de alrededor de 60 invitados, todos parte de su círculo más cercano.
En cuanto al vestuario, su asesor de imagen confirmó que la conductora utilizará dos vestidos durante la noche: uno de Claudio Cossano y otro de Iara. Como es habitual en sus celebraciones, realizará un cambio de look en medio del festejo.
El menú incluiría algunos de sus platos preferidos, mientras que la ambientación estará a cargo de Ramiro Arzuaga y el catering de Carlos Shuster. También se evalúa la participación de un artista musical, aunque no hubo confirmación oficial.
A punto de cumplir un siglo de vida, Legrand mantiene actividad pública y televisiva. Su cumpleaños 99 encuentra a la conductora con presencia vigente en la pantalla y acompañada por su familia en cada detalle del festejo.
Fuente: Infobae
