El tenis internacional tiene algunos jóvenes valores que se vislumbran como futuros aspirantes al número 1 del mundo. En la rama masculina, el Argentina Open tuvo al brasilero Joao Fonseca y en damas, ya se metió entre las 10 mejores del mundo la rusa Mirra Andreeva.

La flamante ganadora del WTA 1.000 de Dubai logró los puntos necesarios para ser la nueva número 9 del ranking internacional transformándose en la primera jugadora de 17 años que se mete entre las 10 mejores desde 2007. La anterior había sido la checa Nicole Vaidisova.

La jugadora que tiene como entrenadora a la española Conchita Martínez, es la séptima tenista en los últimos 30 años que llega al Top 10 mundial antes de cumplir los 18 años y los nombres que las preceden han sido grandes estrellas internacionales: Martina Hingis (1996), Venus Williams (1998), Anna Kournikova (1998), Serena Williams (1999), Maria Sharapova (2004) y la citada Vaidisova (2006).

Luego de obtener el mayor logro de su carrera deportiva que bien se puede equiparar con la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el dobles femenino, la joven que ya acumuló una gran experiencia señaló que "una vez entras en el top-10 y cuanto más alto estés en el ranking, más lento y más largo será el camino para alcanzar un puesto más alto porque la diferencia de puntos es muy pequeña. Creo que va a ser difícil entrar en el Top 5, pero ese es exactamente el objetivo que me voy a fijar para este año. Tengo mucha curiosidad por saber si seré capaz de conseguirlo".

Por lo pronto, no pudo cumplir aún su sueño de brindar la obtención de un título con champán porque no se le permite a menores en el Circuito: "He visto a campeones bebiendo champán y es una lástima que yo aún tenga 17 años", dijo Mirra bromeando.