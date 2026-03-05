El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando el hombre maniobraba su vehículo para salir del garaje y, según se informó, no advirtió la presencia de la pequeña, a quien embistió de manera involuntaria.

Tras el impacto, la niña sufrió diversas heridas y fue trasladada de urgencia por el propio conductor al Hospital Materno Infantil Victorio Tettamanti de Mar del Plata.

Fuentes sanitarias indicaron que la menor permanece internada en la unidad de terapia intensiva, en estado grave y con asistencia mecánica respiratoria.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal N°11 de Delitos Culposos, que conduce el fiscal Germán Vera Tapia. La causa fue caratulada como lesiones culposas.

En el marco de la investigación se espera la declaración del conductor, quien es integrante de la familia de la niña, y no se descarta que puedan incorporarse testimonios de testigos o registros de cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el hecho.

Fuente: NA