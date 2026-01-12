Un episodio inusual y sorpresivo -al estilo de las playas de Río de Janeiro- se registró este lunes en distintas playas de Mar del Plata, donde una ola de gran avance irrumpió en sectores donde los bañistas se encontraban tomando sol y descansando, pese a que el mar se encontraba en plena bajamar. La situación fue advertida a través de llamados de radio que alertaron sobre el hecho y derivaron en la activación de protocolos preventivos en algunos puntos del frente costero.

Según relataron testigos y especialistas consultados, el mar se había retirado de manera considerable, lo que generó una falsa sensación de seguridad entre quienes estaban ubicados cerca de la orilla. Sin embargo, de manera repentina, una ola avanzó con fuerza e impactó directamente sobre la gente, arrastrando heladeras, reposeras, sombrillas y diversos elementos de playa, generando momentos de tensión y corridas.

El episodio no solo provocó sorpresa, sino también riesgo de lesiones, ya que el arrastre de objetos puede transformarse en un peligro para quienes se encuentran en la zona. Además, durante gran parte del día el mar se mostró particularmente complicado, y en algunos casos personas estuvieron cerca de ser llevadas por corrientes o “chupones”, aunque afortunadamente no se registraron consecuencias graves.

Especialistas señalaron que este tipo de fenómeno no es habitual en Mar del Plata, y suele verse con mayor frecuencia en playas de Brasil, como en Río de Janeiro, donde el mar puede sorprender incluso alcanzando sectores cercanos a la costanera. En la ciudad, eventos de este tipo suelen estar asociados a subestadas o mareas extraordinarias, generalmente vinculadas a luna llena y fuertes vientos, como ocurrió la semana pasada con crecientes y bajantes muy marcadas.

En este caso, lo llamativo fue que la ola se produjo en plena bajamar, una condición poco frecuente para este tipo de avance. Según explicaron desde el ámbito de la seguridad en playa, el fenómeno podría estar relacionado con un cambio repentino de las condiciones meteorológicas, ya que hacia la tarde y la noche se espera la rotación del viento al sur, lo que en la jerga de guardavidas se conoce como “mar inflado”.

Este escenario suele generar un mayor avance del agua acompañado por la pleamar, aunque en esta oportunidad ocurrió lo contrario: una ola aislada avanzó cuando el mar estaba retirado, sorprendiendo a quienes no percibieron el peligro.

Si bien algunos lo describieron como una especie de “mini tsunami”, los especialistas aclaran que el término no es técnico ni exacto, aunque sirve para graficar el impacto inesperado del evento. Desde los organismos de seguridad recomiendan mantener distancia del agua incluso en bajante, respetar las indicaciones de los guardavidas y extremar la precaución ante un mar que puede cambiar de comportamiento en pocos minutos.