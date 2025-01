En las últimas horas una triste noticia de inseguridad azotó nuevamente a dos de los barrios de Mar del Plata, Colinas de Peralta Ramos y Punta Mogotes. Allí, una familia oriunda de San Juan, que tenía el sueño de conocer el mar, fue brutalmente sorprendida con un robo, a escasas horas de llegar a la ciudad.

Más de $1 millón y medio, billeteras, documentación, bolsos completos, herramientass, fueron algunas de las cosas que los malvivientes se llevaron. Sin embargo y afortunadamente, ellos no se encontraban en la vivienda al momento del hecho. “Hay que agradecer que no estaban, que habían salido a pasear porque sino no sé que hubiera pasado”, indicó a El Marplatense, Norma Galli, vecina del barrio, quien ayudó a los afectados luego del ilícito.

Este hecho, se da en un contexto de plena temporada de verano con miles de turistas visitando la ciudad y en donde muchos marplatenses aseguran que “vienen personas provenientes del conurbano para robar acá”.

"Los vecinos de la zona de Punta Mogotes y Colinas de Peralta Ramos estamos muy preocupados ya. Es increíble como reventaron la puerta en Arana y goiri y Vucetich. Parecía impenetrable, tiene unas rejas retorcidas de 2,30 metros, no pudieron entrar por las ventanas y hay material desplegado del lado de afuera. No es que se olvidaron los ingresos abiertos, sin llave, esto es inseguridad pura porque estuvieron dos horas trabajando en el lugar", sentenció.

"Estos turistas vinieron de San Juan a conocer el mar, con 4 niños el pasado 15 de enero. Ni bien llegaron se fueron a dar una vuelta por la zona porque no conocían nada. Al otro día salieron a la playa, cuando volvieron decidieron acercarse al centro y cuando volvieron le habían reventado la puerta. Se llevaron sus bolsos completos, más de $1 millón y medio, documentos, tarjetas y las herramientas que tenían en la camioneta. Les dejaron lo puesto nada más", explicó la vecina.

Y adhirió: "El viernes a las 6 de la mañana hicieron la denuncia en la Comisaría Tercera pero no se la querían tomar. Los acompañamos porque no conocían nada, ni sabían a donde ir. Hoy a las 9 también le robaron a un chico que venía caminando por Vucetich y Arana y Goiri, justo a la vuelta de donde pasó esto con los sanjuaninos. Fueron dos personas en moto, armadas y le sustrajeron el celular y el reloj".

"Es terrible lo que estamos pasando en la zona, parece estar liberada. No sabemos que pasa la verdad porque hay muchas casas tomadas, en varias venden drogas pero nosotros como vecinos no podemos hacer más que un grupo en donde nos avisamos todo. Ya hicimos cortes, manifestaciones pero la mayoría necesitamos seguir nuestras jornadas y trabajar".

"Estamos limitados y presos, pese a ser los que pagamos. Tenemos alarma, rejas, seguridad, cámaras, pagamos los impuestos, hay alarma comunitaria ¿qué más quieren que hagamos?. Nunca alcanza. Esto no se trata de un color político, no hay una culpa específica pero alguien tiene que hacer algo. Estamos a la mano de dios, ya no tenemos nada más para hacer. No nos dan respiro, entran por cualquier lugar".

"Es todo muy triste y más porque esta familia víctima se fue con una imagen de Mar del Plata horrible. Ellos llorando me dijeron que no iban a venir nunca más. La ciudad es hermosa, tiene todo pero la inseguridad está colapsando. Esto no es de ahora, viene desde hace rato porque los delincuentes entran por un lado y salen por el otro y es culpa de las leyes que tenemos".

"Esta gente pasó tres horas ayer en la Comisaría y lo que le dijeron es que solo bloqueen las tarjetas como si las hubiesen perdido. No les querían tomar la denuncia porque ellos también están cansados. Todo queda en la nada. Les entraron entre las 22 y las 23 horas pero no quedó registrado por cámaras porque en esa cuadra no hay, pero el robo al joven si porque una vecina tiene. Hoy a la mañana otra señora nos avisó que ayer jueves, cerca de las 00 en Vouchard al 4800 le ingresaron por el jardín y quedó registrado. Se le metieron dos personas de forma sigilosa y le llevaron la moto, todo en dos minutos", indicó Galli.

“Es muy triste atravesar esto, tienen que hacer algo nuestros representantes. No es una cuestión política, nos están matando como a ratas. Entran y salen como si nada. Hay que poner leyes más rigurosas, hacer más cárceles. Esto no da más”, concluyó la vecina del barrio Colinas.