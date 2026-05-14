La derrota de Racing Club frente a Rosario Central por 2 a 1 dejó mucho más que una eliminación para la Academia. El clima caliente del partido, las polémicas arbitrales y las dos expulsiones sufridas por el conjunto de Avellaneda terminaron desatando la furia de Diego Milito, quien rompió el silencio y lanzó durísimas críticas contra el fútbol argentino.

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Luego del encuentro, el mandatario académico expresó toda su bronca y apuntó directamente al arbitraje: “Nos sentimos robados”, disparó con contundencia, en declaraciones que rápidamente hicieron eco en todo el ambiente futbolero.

Milito, que lleva poco más de un año al frente de la institución, defendió tanto a los jugadores como al cuerpo técnico por la entrega mostrada dentro del campo de juego, aunque dejó en claro su indignación por lo ocurrido durante el partido. “¿Hasta cuándo? Lo de hoy fue vergonzoso”, sentenció visiblemente molesto.

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Más allá del enojo puntual por el arbitraje, Racing atraviesa un presente futbolístico complejo y, si bien las decisiones arbitrales generaron polémica, tampoco pueden ser señaladas como las únicas responsables del momento que vive el equipo. Con siete expulsados, la cademia es el club con más tarjetas rojas en lo que va del Torneo Apertura.

Sin embargo, Milito fue más allá de la actualidad de Racing y realizó una fuerte reflexión sobre el presente del fútbol argentino. “El fútbol argentino está roto y no da para más”, expresó, al tiempo que convocó a dirigentes y futbolistas a trabajar en una reconstrucción del deporte a nivel nacional.

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“Invito a los dirigentes y también a los jugadores a reconstruir nuestro fútbol”, sostuvo el ex delantero, quien además lanzó una frase que también resonó puertas adentro del ambiente: “Me miran de reojo porque no soy del ambiente”.

Las declaraciones del presidente académico vuelven a poner en el centro de la escena las tensiones entre la Asociación del Fútbol Argentino y varios clubes del fútbol argentino, en un conflicto que parece seguir escalando fecha tras fecha.

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