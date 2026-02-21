La cantante y actriz Miley Cyrus confirmó que el esperado especial por los 20 años de Hannah Montana ya tiene fecha de estreno y llegará muy pronto a la pantalla. El proyecto marcará un regreso simbólico al universo que la convirtió en un fenómeno global durante su adolescencia y que dejó una huella profunda en toda una generación.

Ads

El programa, que se podrá ver a través de Disney+, funcionará como una celebración del legado de la serie que debutó a mediados de los 2000 y que transformó a Cyrus en una de las figuras juveniles más importantes de la época. Según se adelantó, el especial incluirá una entrevista íntima en la que la artista repasará anécdotas del rodaje, el detrás de escena y el impacto que tuvo interpretar a una chica con doble vida: estudiante común durante el día y estrella pop por la noche.

Además del testimonio actual de Miley, la producción contará con material de archivo inédito, recuerdos del elenco original y momentos icónicos que quedaron grabados en la memoria de los fanáticos. La propuesta buscará no solo apelar a la nostalgia, sino también mostrar cómo aquella etapa influyó en la carrera artística que la cantante desarrolló después, ya con un perfil completamente distinto y consolidado en la industria musical.

Ads

En distintas ocasiones, Cyrus habló sobre la relación ambivalente que tuvo con el personaje que la lanzó a la fama, aunque con el paso del tiempo adoptó una mirada más afectuosa hacia ese capítulo de su vida. Este aniversario aparece como una oportunidad para reconciliar pasado y presente, y para agradecer el apoyo de quienes crecieron viendo la serie.

A dos décadas del estreno original, el regreso al universo de Hannah Montana promete convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados del año, tanto para quienes vivieron el fenómeno en su momento como para nuevas audiencias que descubrieron la ficción a través del streaming.

Ads