La 51ª edición de la caminata de fe reunió a miles de personas que recorrieron más de 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica. En la misa central, el arzobispo Jorge García Cuerva destacó el amor maternal de la Virgen y llamó a sostener la esperanza.

Miles de peregrinos llegaron este domingo a la Basílica de Nuestra Señora de Luján tras caminar desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, en el marco de la 51ª Peregrinación Juvenil que se desarrolló bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

La jornada estuvo marcada por altas temperaturas y una tormenta intensa en el tramo final del recorrido. Pese a las inclemencias, los fieles se congregaron frente al templo mariano, donde el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidió la misa central.

En su homilía, García Cuerva resaltó el amor maternal de María: “Necesitamos de tu amor de Madre, ese amor que cura, que no juzga, que nos levanta y nos anima en la esperanza”. También pidió confiar en la mirada compasiva de la Virgen, capaz de sostener en medio del dolor y las dificultades.

“Con una Madre así, y a pesar de tantas cruces pesadas que carga nuestro pueblo, seguimos caminando; no aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños”, afirmó el arzobispo, al tiempo que exhortó a mantener el compromiso con un país más justo y fraterno.

Además, advirtió sobre la realidad de muchos argentinos que “ya no tienen fuerzas para seguir” debido a la pobreza, el narcotráfico, las enfermedades y la soledad. Frente a ello, llamó a vivir la esperanza como confianza y fortaleza para transformar la realidad.