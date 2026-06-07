El ataúd con los restos mortales de Carlos El Indio Solari en el Polideportivo Gatica Fabián Marelli

Miles de personas comenzaron este domingo a darle el último adiós a Carlos "Indio" Solari en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, donde las puertas fueron abiertas a las 9.50, más de una hora antes del horario previsto ante la multitud que ya esperaba para ingresar.

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Desde las primeras horas de la mañana, una extensa fila de seguidores se extendía por varias cuadras sobre la avenida Mitre. Muchos habían llegado durante la madrugada e incluso pasaron la noche en las inmediaciones del predio para participar de la despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La familia del músico informó que la despedida continuará "hasta que haga falta" para que todos los fanáticos tengan la posibilidad de rendir homenaje al artista.

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Dentro del microestadio funciona una capilla ardiente por la que los asistentes ingresan de manera ordenada. El féretro del Indio Solari fue ubicado en el centro del recinto, acompañado por flores, banderas, remeras y distintas ofrendas dejadas por sus seguidores.

El clima en el exterior combina emoción, canciones y recuerdos de distintas etapas de la carrera del músico. Sin embargo, al ingresar al estadio predominan el silencio y las muestras de dolor de quienes se acercan a despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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La familia había pedido previamente que la jornada transcurra con respeto y sin incidentes. En un comunicado difundido en redes sociales, solicitó a los asistentes "cuidarse entre todos" y evitar cualquier tipo de provocación durante el homenaje.

Fuente: La Nación