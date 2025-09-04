Milei ya se reúne con inversores internacionales en Los Angeles
El presidente llegó hoy a Estados Unidos acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo. Centrará su agenda en esta reunión clave con representantes del sector empresarial.
El presidente Javier Milei, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, participa en un encuentro con más de 50 inversores internacionales y líderes empresariales en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, como parte de su visita oficial.
El mandatario arribó a Estados Unidos alrededor de las 15:00 (hora argentina) y centrará su agenda en esta reunión clave con representantes del sector empresarial, con el objetivo de fortalecer lazos económicos y promover inversiones en Argentina.
Entre los destacados asistentes al encuentro se encuentran Beny Alagem y Adele Alagem (Waldorf Astoria), Mark Attanasio (Crescent Capital Group), Eric Baker (Stubhub), Philip Barach (Vista Investment Group) y Andrew Cherng (Panda Express).
Además, están presentes Olivier de Givenchy (JP Morgan), Chris Del Moral-Niles (East West Bank), Matt Dell Orfano (Discovery Capital Management), Michael Greenwald (Amazon Web Services) y Clay Neff (Chevron), entre otros.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
