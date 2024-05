El presidente Javier Milei ya se encuentra en la Catedral metropolitana para participar del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo junto a la vicepresidente, Victoria Villarruel, y todo el Gabinete.

La ceremonia religiosa está encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Milei arribó a la Casa de Gobierno minutos después de las 09:00 y recorrió a pie la calle Rivadavia hasta la Catedral, junto a sus ministros.

La agenda del Presidente continuará por la tarde en Córdoba, donde hablará en un acto. En un principio estaba previsto firmar el Pacto de Mayo con los gobernadores, pero como la Ley Bases quedó empantanada, ese evento se transformó en una presentación junto a sus ministros.

Sobre esta actividad, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó que Milei tiene que trabajar en construir consensos en el Senado para lograr la aprobación de la Ley Bases.

“En nuestro caso estamos trabajando para acompañar. El presidente no tiene más que una mínima expresión en Diputados. No hubiera sacado nunca la Ley Bases si no tuviera gobernadores y diputados trabajando para esa ley”, dijo el gobernador.

Fuente: Clarín