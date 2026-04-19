El presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu impulsaron nuevos entendimientos bilaterales que incluyen la creación de una ruta aérea directa entre Argentina e Israel y la cooperación en inteligencia artificial.

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En el marco de la visita oficial a Israel, ambos gobiernos avanzaron en iniciativas para fortalecer el vínculo estratégico. Entre los anuncios más relevantes figura la puesta en marcha de vuelos sin escalas entre Buenos Aires y Tel Aviv, un proyecto que busca mejorar la conectividad y facilitar el intercambio comercial y turístico.

Además, se acordó profundizar la colaboración en áreas tecnológicas, especialmente en inteligencia artificial, con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos y potenciar el intercambio de conocimiento entre ambos países.

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La agenda también incluyó reuniones bilaterales y la firma de distintos convenios, en línea con una política exterior que apunta a estrechar la relación con Israel. En ese contexto, el viaje de Milei refuerza el acercamiento diplomático y abre la puerta a nuevas iniciativas en sectores estratégicos.

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