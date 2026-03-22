El presidente Javier Milei llegó nuevamente a la Argentina este domingo tras completar una agenda de reuniones y actividades en Budapest, Hungría, y otros puntos de Europa, que incluyó encuentros oficiales y participación en eventos políticos.

Ads

La travesía desde Budapest demandó unas 18 horas de vuelo, con una escala técnica para reabastecimiento de combustible en las Islas Canarias antes de encarar el tramo final hacia el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.

Puede interesarte

A su llegada, el mandatario se dispuso a dirigirse a la residencia presidencial de Olivos para retomar su agenda de actividades en el país. La comitiva que lo acompañó incluyó a su hermana Karina Milei y al canciller Pablo Quirno.

Ads

La gira europea marcó el cierre de una intensa etapa de trabajo internacional, en la que Milei mantuvo encuentros con funcionarios de otros gobiernos y expuso su visión sobre distintos temas políticos y económicos en foros internacionales.

Ads