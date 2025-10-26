El presidente se presentó esta mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio de Almagro para emitir su voto en las elecciones legislativas. La presencia de custodia y de personal de logística enfatizó la dimensión del operativo montado para su participación.

Al retirarse del edificio después de votar, evitó hacer declaraciones y no respondió a las preguntas de los periodistas que lo aguardaban en la puerta del establecimiento. Su salida fue rápida y sin interacción pública con la prensa.

El momento electoral se desarrolla en un contexto clave para su gestión: la jornada marcará la renovación de bancas en el Parlamento y adquiere relevancia estratégica para la composición futura del Congreso. La actuación del mandatario este domingo refuerza su perfil de discreción ante preguntas directas de la prensa.

Aun así, la atención mediática sobre su figura y el operativo que lo rodeó aportan a la percepción de una elección que, más allá de las urnas, se vive también con dimensión simbólica para el poder en ejercicio.

Fuente: TN.

