Javier Milei visitó hoy el local de empandas de la franquicia Brozziano, donde ayer se refugió el youtuber libertario Fran Fijap en medio de la protesta en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, en la que fue agredido por un grupo de militantes que se sintió provocado por el estilo del periodista afín a La Libertad Avanza.

El presidente visitó el lugar pasado el mediodía. Ayer, ese pequeño negocio sufrió destrozos cuando Fijap salió corriendo en medio de una brutal agresión en su contra, logró entrar al lugar, que cerró su persiana y fue objeto de la furia de un grupo de manifestantes.

El paso de Milei por la tienda de empanadas, donde se sacó fotos con las empleadas no pasó desapercibido en la intercepción de Callao y Bartolomé Mitre, donde ayer se había emplazado todas las cámaras de televisión para transmitir en vivo los incidentes. Es que hubo un amplio operativo de seguridad y también se escucharon insultos contra el mandatario libertario.

El ex secretario de Derechos Humanos de la Nación durante el kirchnerismo, Horacio Pietragalla Corti, dijo que Milei fue repudiado en su visita. "Estoy en Callao y Bme.Mitre. @JMilei ya que no tiene cosas importantes que hacer vino a agradecer al local de empanadas. Las puteadas y el repudio que se comió de todxs los transeúntes fue impresionante", escribió en X.

Un video que circuló en redes sociales también retrato algunos gritos contra el paso del presidente por el lugar. Hubo insultos y acusaciones de "traición a la patria", además de algunos insultos.

Estoy en Callao y Bme.Mitre. @JMilei ya que no tiene cosas importantes que hacer vino a agradecer al local de empanadas. Las puteadas y el repudio que se comió de todxs los transeúntes fue impresionante. — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) October 10, 2024

El caos en Congreso se desató ayer después de que los diputados votaron afirmativo el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Ante un fuerte operativo de seguridad y la derroca legislativa, muchos comenzaron a desconcentrar cuando la presencia del influencer, que minutos antes había insultado a la movilización en redes, detonó una pelea: lo persiguieron, golpearon y el youtuber debió refugiarse en un negocio de empanadas.

Momentos del ataque a Fran Fijap, que fue empujado contra una persiana.

Los universitarios, docentes y también militantes de izquierda se manifestaban fuera del Congreso sobre el vallado dispuesto en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia cuando el youtuber fue identificado y agredido por Callao. "Se mantiene el veto contra el proyecto de los degenerados fiscales. LTA zurdos", había celebrado Fijap en X.

El influencer corrió y se refugió en una casa de empanadas y el dueño del local bajó la persiana, provocando que los manifestantes se exalten y golpeen la cortina, que fue dañada. También rompieron vidrios. "Estoy cortado en la mano y me pegaron por todos lados. Como siempre voy a las marchas, voy a hacer entrevistas. Me robaron el celular de laburo. Me arde toda la cara", dijo el militante por TN.

Fijap ya había sido agredido en la marcha previa de universitarios frente al Congreso, días antes de la sesión por el veto del presidente. Aquel día lo acusaron de provocar a los presentes.

"Tras ser atendido por el SAME, Fijap se mostró con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y catalogó las agresiones que sufrió como un intento de asesinato. "Fran querido, lamento lo que tuviste que vivir hoy, de un grupo de inadaptados, violentos, cobardes, cagones y que fueron de a 20, de a 30, a tirarte piedras, que te pegaron y te tuviste que proteger, ojala no se repita nunca más, nos solidarizamos con vos, toda la Libertad Avanza", afirmó en un video.

GRACIAS MENEM por SOLIDARIZARTE conmigo por el VIOLENTO y COORDINADO INTENTO de ASESINATO que SUFRÍ HOY al querer entrevistar a los manifestantes. pic.twitter.com/Lvu8bv3sgB — Fran Fijap (@FranFijap) October 9, 2024

Hoy, al analizar lo sucedido, Fijap dijo que no pudo dormir por el dolor de cabeza y manifestó que lo quisieron matar. "fueron a matarme, vieron lo que le paso al chico que estaba en Villa Gesell, como se llama, Sosa, Fernando Báez Sosa, me podría haber pasado, pero peor", afirmó a CNN radio.



"Estos eran un montón de simios que estaban con facas, con palos, que me podían haber matado y dejaban a mi mamá y mi papá sin su hijo, y soy hijo único, querían mi muerte, gritaba y tenían facas en la mano", sostuvo.

Fijap acompañó hoy a Milei al local de empanadas que ayer le sirvió de refugio. "Esto es hermandad!!!!!", escribió y subió un brevísimo video del presidente abrazando a empleadas, de apenas dos segundos.

Fuente: Clarín