Javier Milei retomará su agenda internacional en las próximas semanas con dos viajes de alta relevancia. La primera escala será el 20 de enero en Washington para asistir a la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El Gobierno apuesta a impulsar un tratado de libre comercio con ese país, que es considerado el principal aliado y a su vez es el principal accionista dentro del Fondo Monetario.

Inmediatamente después, el presidente se encontrará con Luis Caputo en el Foro Económico Mundial de Davos, donde entre el 20 y 24 de enero se celebrará la cumbre que todos los años reúne a 125 líderes del mundo y unos 1.000 CEOs en Suiza para debatir los principales temas de la agenda global. "Está previsto que viaje el presidente, todavía no tenemos agenda del viaje ni la comitiva", confirmaron fuentes oficiales.

El viaje será una nueva oportunidad para codearse con los jefes de Estado del G7 y el G20. Milei pisó ese espacio por primera vez en enero pasado junto a su hermana Karina, Caputo, Gerardo Werthein y los ahora ex funcionarios Nicolás Posse y Diana Mondino. Allí, advirtió que Occidente estaba "en peligro" por la deriva supuestamente socialista de sus líderes y se ganó el elogio del CEO de Tesla y actual asesor de Trump, Elon Musk.

Ahora hay expectativas de que el mandatario se reúna con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, y avance en las negociaciones para cerrar un nuevo programa que le permita obtener fondos frescos. El FMI confirmó la semana pasada el pedido formal del gobierno argentino para iniciar un nuevo acuerdo financiero y Caputo anticipó que el entendimiento se alcanzará durante el primer cuatrimestre.

El Gobierno estaría buscando financiamiento por entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones del Fondo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la CAF, un préstamo repo con bancos privados y fondos de otros países. El objetivo es reforzar las reservas netas (hoy, negativas en torno a US$ 4.600 millones), ganar poder de fuego para salir del cepo y refinanciar los pagos de deuda en 2025.

Según una ley impulsada por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en 2021, el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera requiere la autorización del Congreso, incluyendo los acuerdos con el FMI. Pero el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, relativiza esa restricción ya que "la mayoría de financiamientos previos no fueron aprobados por el Parlamento, aunque muchos fueron informados al Congreso".

El Gobierno deberá resolver varios desafíos para obtener fondos frescos. El primero es que el Fondo es reticente a aumentar su nivel de exposición con la Argentina, el principal deudor del organismo después de obtener un préstamo de US$ 57.000 millones durante la gestión de Mauricio Macri y usar US$ 44.000 millones. Una opción que se baraja es un acuerdo de con desembolsos durante 2 o 3 años y un plazo de entre 5 y 10 para devolverlos.

El otro obstáculo es la discusión del esquema cambiario y monetario. En las últimas horas, Milei ratificó a Forbes que busca llevar el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial al 1% mensual para bajar la inflación, antes de pasar a una "flotación limpia" y liberar el cepo. Un rumbo que es visto con desconfianza en Washington, en medio de las intervenciones que retomó la semana pasada el Banco Central para controlar el dólar.

La estrategia para acumular reservas también fue criticada por Mauricio Clever-Carone, el nuevo encargado para la región elegido por Trump. "Es un equipo que básicamente está trabajando a nivel doméstico en políticas peronistas de reforzar el peso argentino, de seguir buscando maneras de gastar reservas para reforzar el peso en vez de ir por la liberalización de la que tanto habló Milei en las elecciones", dijo en agosto a El Observador.