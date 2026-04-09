El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Israel durante abril para asistir a las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país, una de las fechas más importantes de su calendario oficial.

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La visita se daría por invitación del primer ministro Benjamin Netanyahu y se espera que incluya su participación en los actos centrales, que suelen reunir a líderes internacionales.

Según trascendió, el mandatario argentino arribaría alrededor del 20 de abril, coincidiendo con el inicio de los festejos, donde incluso podría tener un rol destacado dentro de la ceremonia principal.

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El viaje se enmarca en la política exterior del Gobierno, que viene mostrando un fuerte alineamiento con Israel y Estados Unidos, especialmente en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

Además de participar en las celebraciones, no se descartan reuniones bilaterales con autoridades israelíes, lo que reforzaría los vínculos diplomáticos entre ambos países en un escenario internacional complejo.

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