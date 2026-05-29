El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos el próximo 4 de julio para participar de los festejos por el Día de la Independencia de ese país, en un nuevo gesto de alineamiento con la administración norteamericana.

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Según fuentes oficiales, el mandatario estará en Nueva York con el objetivo principal de asistir a los actos centrales de la celebración. En paralelo, no se descarta que mantenga reuniones con empresarios en busca de inversiones.

Se tratará del viaje número 18 de Milei a Estados Unidos desde el inicio de su gestión, lo que refuerza la estrategia de acercamiento geopolítico con Washington y, en particular, con el gobierno de Donald Trump.

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La visita coincidirá además con el desarrollo del Mundial de fútbol que se lleva adelante en territorio estadounidense, lo que suma un contexto internacional relevante a la agenda del jefe de Estado.

La confirmación del viaje se dio en paralelo a un encuentro que Milei mantuvo con integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y con el embajador Peter Lamelas, en el marco de gestiones para avanzar en un acuerdo comercial bilateral.

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En ese sentido, ambas partes vienen trabajando en la profundización de la relación económica, tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, que establece un marco estratégico para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países.

Con información de Noticias Argentinas