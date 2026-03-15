El presidente viajará a la provincia de Córdoba para encabezar una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en medio de las tensiones que mantiene con algunos referentes del sector empresarial. La actividad marcará el regreso del mandatario a la agenda local luego de su participación en un foro económico realizado en Madrid.

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El encuentro está previsto para este lunes y reunirá a empresarios y dirigentes del ámbito económico, ante quienes el jefe de Estado presentará su visión sobre el rumbo de la economía y las reformas impulsadas por su gestión. En la actividad también estarán presentes el titular de la entidad anfitriona, Manuel Tagle, y el economista Guido Sandleris, expresidente del Banco Central.

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Milei llegará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya presencia busca mostrar respaldo político tras la polémica generada por su reciente viaje oficial a Nueva York. La visita a Córdoba se produce en un contexto de fuertes declaraciones del Presidente contra algunos empresarios, a quienes acusó de ejercer presiones sobre los gobiernos para obtener beneficios económicos.

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