El presidente Javier Milei viajará este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento largamente negociado y considerado estratégico por el Gobierno nacional.

La ceremonia se realizará luego de que el Consejo Europeo autorizara formalmente, el pasado 9 de enero, la firma del tratado que había sido anunciado en 2019 pero permanecía trabado por objeciones internas de algunos países del bloque europeo.

Desde el Ejecutivo argentino destacan que el acuerdo permitirá ampliar exportaciones y atraer inversiones, en línea con la estrategia de apertura económica impulsada por la administración libertaria.

El canciller Pablo Quirno subrayó que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, lo que beneficiará al 99% de los productos agrícolas del Mercosur. “La Argentina decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, afirmó.

Quirno también remarcó que el acuerdo abre las puertas a un mercado de más de 450 millones de personas y a la tercera economía global, que representa cerca del 15% del PBI mundial, lo que, según el Gobierno, coloca a la región en una posición más competitiva a nivel internacional.

Si bien el entendimiento ya cuenta con el aval europeo, ahora deberá ser ratificado por los países del Mercosur y por los parlamentos nacionales de cada bloque. En ese marco, el Gobierno argentino aguardará la definición regional antes de avanzar con el tratamiento legislativo, en un proceso que será clave para la implementación definitiva del acuerdo.

Fuente: NA