Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario partirá hacia Europa el viernes para asistir como uno de los principales oradores de la Conservative Political Action Conference, que se desarrollará durante el sábado en Budapest.

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El evento, de origen estadounidense, reúne a referentes del conservadurismo y el liberalismo a nivel global, y en los últimos años expandió su alcance con ediciones en distintos países. En este contexto, la participación de Milei apunta a consolidar su perfil internacional dentro de ese espacio político.

Uno de los ejes centrales de la visita será la reunión con Orbán, con quien el presidente argentino mantiene afinidad ideológica. Ambos líderes ya se habían mostrado juntos semanas atrás en Washington, durante un encuentro vinculado a la “Junta de la Paz”, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

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El viaje se da pocos días después de la última gira internacional del jefe de Estado, que incluyó pasos por Estados Unidos y España, donde participó del Foro Económico de Madrid y se reunió con dirigentes políticos europeos. De esta manera, Hungría se convertirá en el cuarto país visitado por Milei en poco más de una semana.

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