El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, donde disertará el 6 de mayo en la ciudad de Los Angeles, en el marco de la 29ª edición del foro que reúne a referentes internacionales de distintos sectores.

Ads

Se trata del cuarto viaje del mandatario argentino al país norteamericano en lo que va de 2026. Milei volverá a ser orador en este encuentro, del que ya había participado en 2024, invitado por el propio instituto organizador.

El evento se desarrollará entre el 3 y el 6 de mayo bajo el lema Liderando en una nueva era y convocará a líderes de finanzas, tecnología, salud, filantropía y políticas públicas para debatir sobre los desafíos globales actuales y posibles soluciones.

Ads

Puede interesarte

El presidente estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Si bien no se confirmó la fecha exacta de llegada, se estima que la delegación podría arribar entre el martes por la noche y el miércoles.

Milei participará por segunda vez como expositor en este foro, que en ediciones anteriores contó con figuras como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la Rania de Jordania.

Ads

En su intervención de 2024, el mandatario argentino había invitado a empresarios a invertir en el país al sostener que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

Puede interesarte

En lo que va del año, el presidente ya visitó ciudades como Nueva York, donde participó de la Argentina Week 2026, además de Washington D.C. y Miami en el marco de distintas actividades internacionales.

Previo a este nuevo viaje, Milei participó de actividades oficiales en el país, entre ellas la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso y una visita al portaaviones USS Nimitz, en el marco de ejercicios navales conjuntos.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas