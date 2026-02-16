El presidente Javier Milei comenzará esta semana una serie de viajes que lo llevarán en dos oportunidades a Estados Unidos, tendrá un paso por Chile y, finalmente, retomará actividades en el interior del país.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario partirá el miércoles rumbo a Washington para participar el 19 de febrero en la ceremonia inaugural del Board of Peace, un foro impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de abordar el conflicto en Medio Oriente. En la región, la iniciativa cuenta con la adhesión de Argentina y Paraguay.

Tras su participación, Milei regresará a Buenos Aires, pero volverá a viajar a territorio norteamericano el 7 de marzo para asistir a una reunión de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump. El eje del encuentro será la creciente influencia de China en el continente americano.

Luego, el jefe de Estado se trasladará a Manhattan para encabezar el Argentina Week, que se desarrollará del 9 al 11 de marzo. Allí disertará el 10 y estará acompañado por integrantes de su Gabinete.

La agenda internacional continuará el 11 de marzo en Santiago, donde Milei asistirá a la ceremonia de traspaso de mando del presidente electo Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. Ambos dirigentes mantienen afinidad ideológica y ya se reunieron tras los comicios chilenos.

Finalmente, el mandatario retomará su actividad en el interior del país en el marco del denominado Tour de la Gratitud. Luego de suspender una visita a Mendoza por compromisos internacionales, desde el oficialismo confirmaron que el 19 de marzo Milei estará en Tucumán para participar de un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

Fuente: NA