El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, remitió hoy al Congreso de la Nación el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en la Cámara de Diputados a principios de agosto. La oposición analiza convocar una sesión especial el próximo miércoles para intentar revertir esta decisión, que requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.

La ley vetada, impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas para investigación. Además, ordena la convocatoria a paritarias dentro de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, así como incrementar las becas estudiantiles.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde su presentación, argumentando que su costo fiscal, estimado en $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, comprometería el superávit fiscal, pilar clave de su plan económico. El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N°24.156, que exige especificar fuentes de financiamiento concretas, actuales y suficientes para gastos no previstos.

En la misma sesión especial de agosto, el Congreso aprobó la declaración de emergencia en pediatría, por la crisis del Hospital Garrahan, y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Ambos proyectos también serán vetados por el Ejecutivo, aunque los vetos aún no fueron remitidos y el plazo vence este jueves.

La oposición enfrenta el desafío de reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley original, dado que la votación en Diputados alcanzó 158 votos afirmativos, insuficientes para esa mayoría especial. Mientras tanto, el presidente Milei busca fortalecer el Ministerio del Interior para acercarse a los gobernadores, en un contexto de crecientes tensiones internas por la campaña electoral de octubre.

Fuente: con información de Infobae