Javier Milei avanza con los preparativos para participar del Foro Económico Mundial que se desarrollará en Davos, Suiza, uno de los encuentros más relevantes del calendario político y económico global. La presencia del mandatario argentino vuelve a generar atención tanto por su discurso como por los contactos que podría mantener con dirigentes de peso internacional.

Desde el entorno presidencial señalan que la agenda todavía se encuentra en armado y que el objetivo principal es reforzar la imagen del país ante empresarios, referentes financieros y líderes políticos. En ese marco, el viaje se presenta como una nueva oportunidad para posicionar las ideas que el Gobierno impulsa en materia económica y comercial.

En paralelo, comenzó a circular con fuerza la posibilidad de un acercamiento con Donald Trump, quien también participaría del foro. Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre una reunión formal, el solo hecho de compartir el mismo espacio alimenta las versiones sobre un posible diálogo entre ambos referentes.

La eventual coincidencia se da en un contexto de afinidad ideológica y de interés mutuo por profundizar vínculos bilaterales. En el Gobierno argentino evitan anticipar escenarios, aunque admiten que cualquier contacto podría resultar clave para futuros entendimientos políticos y económicos.

Más allá de los rumores, Milei prepara una intervención que buscará ratificar su postura a favor del libre mercado, la reducción del rol del Estado y la defensa del capitalismo como motor de desarrollo. Davos vuelve así a convertirse en una vidriera central para el Presidente, en una gira que combina expectativas diplomáticas y alto impacto simbólico.

Fuente: TN.