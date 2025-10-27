En la sede de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei brindó un encendido discurso luego del contundente triunfo electoral del oficialismo, que obtuvo más del 40% de los votos en todo el país y logró una remontada histórica en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli se impuso por menos de un punto sobre Fuerza Patria.

Acompañado por los principales referentes de su espacio como Sanitago Caputo, Patricia Bullrich, Karina Milei y la recienten incorporación, Diego Santilli, Milei destacó el respaldo popular y agradeció tanto a los candidatos como a los integrantes de su Gabinete. “Pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó entre aplausos, en un mensaje que buscó marcar el inicio de una nueva etapa política.

El mandatario subrayó que el resultado de estas legislativas refuerza el rumbo del Gobierno y consolida su peso en el Congreso, donde La Libertad Avanza se convertirá en la primera minoría en Diputados, con más de 100 bancas propias y aliadas.

En su discurso, Milei también lanzó una fuerte convocatoria a los gobernadores de todo el país. “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos. Es momento de dejar atrás las viejas prácticas y construir un proyecto común que nos permita crecer como Nación”, señaló, en un llamado al diálogo y la cooperación institucional.

Con este resultado, el oficialismo no solo amplía su representación legislativa sino que también refuerza su liderazgo político de cara a los próximos años, apostando a consolidar las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

