En un posteo en su cuenta de X, Milei escribió: "Kirchnerismo o libertad, statu quo vs. cambio, pobreza vs. progreso. ¡Viva la libertad carajo!". El mensaje fue acompañado por críticas al kirchnerismo y un llamado a sostener el proyecto de cambio que encabeza desde la Casa Rosada.

El jefe de Estado también se hizo eco de una denuncia de Sebastián Pareja, principal armador libertario en la provincia, quien acusó irregularidades durante el cierre de listas. "La Junta Electoral de La Plata, justo cuando vencía el plazo para presentar listas, se quedó sin suministro eléctrico. ¿Casualidad? Las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre", escribió Pareja.

Milei replicó esa queja y apuntó contra quienes lo acusan de tener formas inapropiadas: "Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. ¡Viva la libertad carajo!".

El corte de luz en la Junta Electoral obligó a extender el plazo para la presentación de listas hasta el lunes a las 14:00. Desde el oficialismo cuestionaron la situación y pusieron en duda su espontaneidad, mientras desde el kirchnerismo evitaron responder a las acusaciones.

La disputa en territorio bonaerense, clave en términos electorales, se vuelve cada vez más áspera. Milei apuesta a convertir el escenario en un plebiscito entre su modelo de ajuste y el legado kirchnerista.

Fuente: Infobae