Milei toma impulso y apuesta a una campaña política permanente
La aprobación holgada del Presupuesto se convirtió en un respaldo clave para el Gobierno, que busca capitalizar el resultado legislativo y fortalecer su posicionamiento de cara al futuro electoral.
El Gobierno nacional cerró el año con una victoria política central tras lograr la aprobación del Presupuesto en el Congreso, un resultado que el oficialismo interpreta como un aval a su rumbo económico y a su capacidad de construir acuerdos parlamentarios.
Con este respaldo, el presidente Javier Milei decidió acelerar una estrategia de campaña permanente, con la intención de mantener presencia política constante y consolidar apoyo social y territorial. En el entorno presidencial consideran que el triunfo legislativo no solo ordena la gestión, sino que también funciona como plataforma para profundizar su discurso y marcar agenda.
El Presupuesto aprobado le otorga al Ejecutivo previsibilidad fiscal y margen de maniobra para avanzar con sus planes económicos, en un contexto donde el Gobierno busca mostrar resultados concretos y sostener el relato de orden y ajuste.
De cara a los próximos meses, la Casa Rosada planea aprovechar el envión político para reforzar vínculos con gobernadores, legisladores y aliados estratégicos, mientras Milei se posiciona con un mensaje de confrontación política permanente y mirada puesta en el mediano plazo electoral.
Fuente: Infobae.
