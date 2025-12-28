El Gobierno nacional cerró el año con una victoria política central tras lograr la aprobación del Presupuesto en el Congreso, un resultado que el oficialismo interpreta como un aval a su rumbo económico y a su capacidad de construir acuerdos parlamentarios.

Con este respaldo, el presidente Javier Milei decidió acelerar una estrategia de campaña permanente, con la intención de mantener presencia política constante y consolidar apoyo social y territorial. En el entorno presidencial consideran que el triunfo legislativo no solo ordena la gestión, sino que también funciona como plataforma para profundizar su discurso y marcar agenda.

El Presupuesto aprobado le otorga al Ejecutivo previsibilidad fiscal y margen de maniobra para avanzar con sus planes económicos, en un contexto donde el Gobierno busca mostrar resultados concretos y sostener el relato de orden y ajuste.

De cara a los próximos meses, la Casa Rosada planea aprovechar el envión político para reforzar vínculos con gobernadores, legisladores y aliados estratégicos, mientras Milei se posiciona con un mensaje de confrontación política permanente y mirada puesta en el mediano plazo electoral.

Fuente: Infobae.

