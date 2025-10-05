Javier Milei protagonizó este sábado un nuevo episodio accidentado de campaña en Santa Fe. El mandatario tenía previsto encabezar una recorrida por la peatonal San Martín acompañado de candidatos locales, pero la actividad se frustró tras enfrentamientos entre militantes libertarios y grupos opositores de izquierda y del peronismo.

Ads

Puede interesarte

En medio de empujones, agresiones verbales y lanzamiento de objetos, un gazebo de La Libertad Avanza fue derribado y se escucharon cánticos como “Milei, basura, vos sos la dictadura”. La situación derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad y la detención de al menos tres personas.

Tras los incidentes, Milei fue trasladado al hotel Los Silos, donde saludó a sus seguidores desde un balcón y luego tomó un megáfono para dirigirse a ellos: “Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria. No podemos permitir que destruyan el sacrificio de millones de argentinos”.

Ads

La comitiva presidencial se retiró poco después, en medio de insultos y nuevos intentos de bloqueo por parte de opositores. Se trata del tercer acto interrumpido en la campaña, tras las frustradas visitas a Ushuaia y Lomas de Zamora, y los momentos de tensión en Moreno antes de los comicios bonaerenses.

Ads