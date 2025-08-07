La oposición en la Cámara de Diputados le propinó una de las derrotas parlamentarias más duras al Gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este jueves.

La jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Media sanción

La Cámara baja aprobó el proyecto de ley de Financiamiento Universitario con 158 votos a favor. La iniciativa busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

También se aprobó la Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan). Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei:

Organismos de Economía (DNU 462/25) : Fue rechazado por 141 votos a 65 . Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía.

: Fue rechazado por . Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía. Organismos de Transporte (DNU 461/25) : Cayó por 138 votos a 65 . Proponía la disolución, transformación y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte.

: Cayó por . Proponía la disolución, transformación y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte. Organismos de Cultura (DNU 345/25) : Fue rechazado por 134 votos a 68 . La norma afectaba a distintos organismos de la Secretaría de Cultura.

: Fue rechazado por . La norma afectaba a distintos organismos de la Secretaría de Cultura. Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25) : La Cámara lo rechazó por 133 votos a 69 . El decreto disponía la “transformación” del BNDG, una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos.

: La Cámara lo rechazó por . El decreto disponía la “transformación” del BNDG, una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos. Marina Mercante (DNU 340/25): Fue rechazado por 118 votos a 77. Aprobaba el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.

Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles; la emergencia en ciencia y tecnología; un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer; y el funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.

Fuente: DIB