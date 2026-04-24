El presidente Javier Milei se refirió a las versiones que circularon sobre una eventual modificación en la postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas y ratificó la posición histórica de la Argentina sobre la soberanía.

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La polémica surgió luego de la difusión de un supuesto correo interno del Pentágono, en el que se analizaban eventuales represalias diplomáticas contra aliados de la OTAN que no acompañaron la estrategia militar norteamericana en Medio Oriente.

A partir de esa filtración, medios británicos especularon con la posibilidad de que Washington revise su respaldo histórico al Reino Unido en torno al archipiélago, lo que generó fuerte repercusión internacional.

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En ese contexto, Milei sostuvo que la cuestión Malvinas representa “un reclamo inclaudicable de la Argentina” y remarcó que su gobierno continuará sosteniendo esa postura en todos los ámbitos diplomáticos.

Además, el mandatario señaló que cualquier avance en ese sentido debe darse a través del diálogo, la diplomacia y una estrategia internacional que contemple los intereses del país.

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Por último, reafirmó la necesidad de mantener buenas relaciones con las principales potencias mundiales, sin dejar de lado la defensa de la soberanía nacional.

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