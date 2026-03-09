El presidente descartó que el conflicto responda a intereses energéticos y afirmó que generará "un reordenamiento político muy fuerte" que beneficiará a los países alineados con Estados Unidos.

Ads

En declaraciones a FM Now, Milei sostuvo que la ofensiva militar contra Irán obedece a razones geopolíticas y no a disputas por el petróleo, como sostienen según él "distintos analistas". Según el mandatario, Washington busca "afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas" y combatir "el terrorismo internacional" que, a su juicio, Irán financia en América Latina a través de Cuba y Venezuela.

Puede interesarte

Sobre el impacto económico, Milei admitió que el conflicto puede generar "un deterioro transitorio de la economía mundial", pero proyectó que sus consecuencias políticas serán profundas.

Ads

Para la Argentina, el presidente anticipó una mejora en los términos de intercambio por la suba del petróleo, la soja, el maíz y el girasol. "Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez en 80 años", afirmó, y atribuyó esa posición al equilibrio fiscal logrado por su gestión.

Fuente: Infobae

Ads