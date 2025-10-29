Este jueves a las 17:00 el presidente Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a un grupo de gobernadores con el objetivo de comenzar a discutir las reformas laboral y tributaria que el Gobierno planea impulsar en el Congreso. La reunión se da pocos días después del triunfo electoral que reafirmó el respaldo ciudadano a su gestión.

La convocatoria, organizada por el Ejecutivo nacional, incluirá entre 15 y 17 mandatarios provinciales, aunque no todos los gobernadores fueron invitados. Entre las ausencias destacadas figura Axel Kicillof (Buenos Aires), a quien Milei descartó públicamente la noche de los comicios al afirmar que “es parte del problema, no es parte de la solución”.

Kicillof, tras emitir su voto el domingo, reiteró su disposición al diálogo: “Todos los días desde que asumí estoy dispuesto a hablar con la máxima autoridad nacional. Tienen mi número, úsenlo”, expresó.

La cumbre contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el titular de Economía, Luis Caputo. Durante el encuentro, se presentarán los lineamientos de las reformas que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso a fin de año, para su tratamiento en el primer semestre de 2026.

Entre los gobernadores confirmados se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). Alfredo Cornejo (Mendoza), aunque invitado, no podrá asistir por compromisos previos y será representado por su vicegobernadora, Hebe Casado.

Desde la Casa Rosada también se extendieron invitaciones a algunos gobernadores peronistas. Osvaldo Jaldo fue el primero en confirmar su participación. En cambio, se prevé que no estarán presentes Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa), aunque este último manifestó que, de ser convocado, asistiría.

La reunión reviste carácter excepcional. Si bien Milei recibió a los 24 mandatarios al inicio de su mandato, posteriormente delegó esos encuentros en sus funcionarios. En general, ha optado por reuniones más acotadas con dirigentes considerados dialoguistas, evitando grandes convocatorias. La última de esas instancias amplias tuvo lugar el 9 de julio de 2024, en el marco del Pacto de Mayo.

Fuente: con información de DIB