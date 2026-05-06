El presidente Javier Milei mantuvo hoy una reunión con inversores y directivos de compañías internacionales en Los Ángeles, Estados Unidos, en el marco de la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken, con el objetivo de promover inversiones y presentar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno argentino.

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Según trascendió, durante el encuentro el mandatario expuso las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos, aunque desde el Gobierno nacional no se informó oficialmente quiénes participaron de la reunión.

De la actividad también formaron parte el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

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Posteriormente, los funcionarios mantuvieron un encuentro con autoridades de Chevron, una de las principales corporaciones energéticas multinacionales estadounidenses dedicada a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas.

A través de su cuenta de X, Caputo informó que Eimar Bonner y Laura Lane, directora financiera y directora de asuntos corporativos de la compañía, respectivamente, anticiparon la presentación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de 10.000 millones de dólares.

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La agenda oficial de Milei en Los Ángeles concluye esta tarde con una disertación en el cierre de la conferencia organizada por el Instituto Milken. Desde la organización señalaron que el evento reúne a “líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

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“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indicaron desde el instituto.

La comitiva oficial emprenderá el regreso a la Argentina durante la noche estadounidense y tiene previsto arribar a Buenos Aires a las 13:30 del jueves. El viernes a las 14:00, Milei encabezará una reunión de gabinete en Casa Rosada.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas