El presidente Javier Milei se encuentra este fin de semana en Madrid, España. Pero no es un viaje de Estado -no se reunirá, por ejemplo, con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez-, no tiene exactamente la categoría de viaje oficial -aunque se han activado los protocolos correspondientes a la visita de un líder de otro país-, ni es un viaje puramente personal. Es una amalgama de todo ello.

Por un lado, este viernes presentó su último libro, El camino del libertario, que edita Deusto, en la sede del diario La Razón. “Este libro cuenta los elementos con los que yo llegué a ser diputado nacional. Cómo fue ese camino”, apuntó el mandatario. Por otro lado, acudirá como invitado a la convención que Vox celebra este fin de semana para lanzar la campaña de este partido de cara a las elecciones europeas, a celebrarse entre los próximos 6 y 9 de junio. Y finalmente, hubo un lado económico en su visita: esta mañana, Milei se reunió con representantes de grandes empresas españolas con intereses en su país.

La cita fue a las 09:30 en la Embajada argentina en Madrid. El Gobierno argentino, como así tampoco desde la sede diplomática y las empresas facilitaron una lista de las personas que han asistido al encuentro. Se ha podido confirmar la presencia de Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, la CEOE, que acudió puntual. Milei apareció media hora después en un coche blindado, escoltado por varios furgones policiales. Poco antes, enfrente del edificio, un pequeño grupo de feministas protestaba por el asesinato de tres mujeres lesbianas en Argentina. El encuentro se realizó a puertas cerradas, pero los periodistas se reunieron en el ingreso a la espera de obtener alguna declaración.

El objetivo del encuentro, según fuentes citadas por medios españoles, era “ponerse al día” en cuanto a los planes de las principales firmas españolas en el país. El foco principal consistía en discutir las “enormes oportunidades de inversión” que promete el Gobierno argentino.

El Banco Central ha permitido recientemente a bancos y empresas comprar un bono para normalizar el envío de dividendos. Un ejemplo es la filial local del Banco Santander, autorizada para repartir dividendos por 247 millones de euros. Por otra parte, la nueva política de desregulación estatal en Argentina podría beneficiar a empresas como Telefónica e Iberia. Y otras de las compañías invitadas, como Dia y Mapfre, tienen importantes negocios en el país.

A su salida del encuentro, Milei -sin bajarse del vehículo- comentó ante los periodistas que la reunión ha sido “fabulosa”, y señaló que volverá a España dentro de un mes “a recibir un premio”, aunque no sabe si el Gobierno lo recibirá en esa nueva visita. Algunos argentinos se han acercado al coche al grito de “viva la libertad, carajo”. El presidente se ha parado a firmar y saludar a estos seguidores. Los empresarios no hicieron declaraciones al abandonar la Embajada.

Esta tarde Milei se reunirá con el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien el viernes llamó “amigo” y “gran ser humano”. “Uno tiene que ser una persona agradecida. Cuando nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Por tanto, era imperativo moral participar en el evento”, dijo en la presentación de su libro.

Mañana, Milei participará con un discurso en el evento de Vox Europa Viva 24. También se espera la participación de la política francesa Marine Le Pen, la primera ministra italiana Giorgia Meloni o el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

