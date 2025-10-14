Javier Milei arribó a Washington, Estados Unidos, para llevar a cabo una reunión bilateral con Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro, seguido de un almuerzo de trabajo, busca profundizar el vínculo estratégico entre ambos países en un momento clave tanto a nivel económico como geopolítico.

La comitiva argentina está integrada por figuras clave como Karina Milei, los ministros Luis Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (Seguridad), además de Santiago Bausili, Manuel Adorni, Gerardo Werthein y Alex Oxenford.

El viaje se produce inmediatamente después de la confirmación de un swap por US$20.000 millones con el Tesoro estadounidense, un movimiento que busca fortalecer las reservas del Banco Central y reducir la presión en el mercado cambiario. El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, destacó el apoyo de su gobierno a las reformas de Milei.

El mandatario libertario también reiteró su optimismo sobre la economía: "Nos van a salir dólares por las orejas", aseguró, en referencia a las inversiones directas que empresas estadounidenses planean concretar tras las elecciones legislativas de octubre.

Un punto central de la visita es la consolidación de una alianza estratégica en materia de Defensa y cooperación militar. Milei negocia con Trump avanzar hacia un acuerdo regional que incluye la posibilidad de habilitar la presencia de fuerzas norteamericanas en la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Este movimiento busca "contrarrestar la injerencia china en el territorio" y, según trascendió, Estados Unidos ha solicitado la cancelación del swap con el gigante asiático. La intención de neutralizar la influencia china fue un punto de coincidencia en la reciente visita a la Argentina del jefe del Comando Sur de EE.UU., Alvin Holsey.

Milei aprovecha la cumbre para reafirmar la polarización con el kirchnerismo, al que calificó como "franquicia local del socialismo del siglo XXI", y proyectar su liderazgo internacional con el respaldo de Estados Unidos.

Sin embargo, el apoyo de Trump generó críticas internas en Estados Unidos. La senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó el respaldo económico a Argentina, acusando a Trump de "regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos". El secretario Bessent respondió a las críticas, calificando la agenda de la senadora como "fallida agenda izquierdista".

Fuente: TN