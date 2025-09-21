El presidente Javier Milei se reunirá este martes con su par estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, en un encuentro previo a la Asamblea de la ONU, con el objetivo de explorar un posible desembolso de fondos del Tesoro norteamericano para la Argentina.

La comitiva argentina estará integrada por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.

Según fuentes oficiales, Estados Unidos pondría como condición que los fondos sirvan como garantía para el cumplimiento del pago de deuda que supera los US$20.000 millones para 2026. Aún se desconoce el monto exacto del eventual desembolso, y de concretarse, los recursos no llegarían de forma inmediata.

El Gobierno enfrenta un dilema: si utiliza las reservas para sostener el dólar en el techo de la banda cambiaria (aprox. $1475), podría quedarse sin fondos para cubrir vencimientos de deuda.

En declaraciones en medios nacionales Luis Caputo aseguró: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos y no va a haber ningún cambio”.

Caputo también garantizó que se está trabajando para cubrir los vencimientos de bonos de enero y julio del año próximo, subrayando que, como en 2023, el país no defaulteará.

Fuente: TN