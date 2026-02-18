La comitiva oficial, que incluye al canciller Pablo Quirno y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despegó rumbo a Washington poco después del mediodía, con la mirada puesta en una agenda de carácter esencialmente diplomático.

Ads

La cita, prevista para este jueves, marca el primer encuentro formal del llamado Board of Peace, un organismo promovido por Trump con el objetivo de posicionarse como una alternativa al sistema tradicional de la Organización de las Naciones Unidas para abordar conflictos internacionales, especialmente en el Medio Oriente.

Además de Milei, asistirán mandatarios y representantes de más de 20 países, aunque la presencia de potencias europeas será reducida y la participación en la región se limita a países como Paraguay y Bolivia.

Ads

Tras su intervención, el jefe de Estado argentino regresaría a Buenos Aires, aunque fuentes oficiales señalan que volverá nuevamente a los Estados Unidos en marzo, cuando está prevista una nueva reunión de presidentes latinoamericanos convocada por Trump.

El Consejo de Paz generado por la administración republicana busca articular compromisos para la reconstrucción y gestión de crisis, con especial foco en la situación en Gaza. El evento ya ha generado debates internacionales por su estructura, financiación y el rol que pretende ocupar frente a organismos multilaterales tradicionales.

Ads

Esta nueva gira se da en medio de una intensa agenda internacional para Milei, que incluye encuentros bilaterales y una creciente presencia argentina en foros globales. En el plano local, el viaje coincide con el inicio del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, lo que plantea tensiones entre la agenda exterior del presidente y la dinámica política interna.