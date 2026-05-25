Milei reunió a su Gabinete con eje en la gestión y buscó dejar de lado el ruido interno
El encuentro en Casa Rosada estuvo centrado en temas de administración y seguimiento de medidas de gobierno, mientras el oficialismo intenta mostrar una imagen de unidad en medio de versiones sobre tensiones políticas.
El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada con un enfoque puesto principalmente en cuestiones vinculadas a la gestión y el funcionamiento de distintas áreas del Gobierno. Según trascendió, durante el encuentro el eje estuvo centrado en la agenda administrativa y el seguimiento de políticas públicas, sin referencias públicas a los conflictos internos que vienen rodeando al oficialismo en las últimas semanas.
La reunión se produjo en un contexto marcado por distintas versiones y especulaciones sobre tensiones dentro del espacio gobernante. Sin embargo, desde el Ejecutivo buscaron mostrar una imagen enfocada en la administración y en la continuidad de la agenda de trabajo prevista para las próximas semanas.
El encuentro también se desarrolló luego de actividades oficiales por el 25 de Mayo y en un escenario político donde la dinámica interna del Gobierno viene ocupando parte de la escena pública. Pese a eso, la estrategia mostrada durante la jornada estuvo orientada a reforzar un mensaje centrado en la gestión y evitar referencias a las diferencias políticas internas.
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