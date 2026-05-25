El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada con un enfoque puesto principalmente en cuestiones vinculadas a la gestión y el funcionamiento de distintas áreas del Gobierno. Según trascendió, durante el encuentro el eje estuvo centrado en la agenda administrativa y el seguimiento de políticas públicas, sin referencias públicas a los conflictos internos que vienen rodeando al oficialismo en las últimas semanas.

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La reunión se produjo en un contexto marcado por distintas versiones y especulaciones sobre tensiones dentro del espacio gobernante. Sin embargo, desde el Ejecutivo buscaron mostrar una imagen enfocada en la administración y en la continuidad de la agenda de trabajo prevista para las próximas semanas.

El encuentro también se desarrolló luego de actividades oficiales por el 25 de Mayo y en un escenario político donde la dinámica interna del Gobierno viene ocupando parte de la escena pública. Pese a eso, la estrategia mostrada durante la jornada estuvo orientada a reforzar un mensaje centrado en la gestión y evitar referencias a las diferencias políticas internas.

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