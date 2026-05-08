Milei reúne otra vez a sus ministros en Casa Rosada
El encuentro se realizará este viernes y buscará avanzar en la agenda económica y parlamentaria del Gobierno nacional.
El presidente Javier Milei encabezará este viernes una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada junto a ministros y funcionarios del Ejecutivo nacional.
Según trascendió, el encuentro está previsto para las 14 y tendrá como eje el seguimiento de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno y el análisis de proyectos legislativos que todavía no lograron avances en el Congreso.
La reunión se dará luego de la gira oficial de Milei por Estados Unidos y en medio de la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde el oficialismo buscan retomar la agenda política y mostrar una imagen de gestión en un contexto de tensión interna y negociaciones parlamentarias abiertas.
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