El presidente Javier Milei encabezará este viernes una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada junto a ministros y funcionarios del Ejecutivo nacional.

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Según trascendió, el encuentro está previsto para las 14 y tendrá como eje el seguimiento de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno y el análisis de proyectos legislativos que todavía no lograron avances en el Congreso.

La reunión se dará luego de la gira oficial de Milei por Estados Unidos y en medio de la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde el oficialismo buscan retomar la agenda política y mostrar una imagen de gestión en un contexto de tensión interna y negociaciones parlamentarias abiertas.

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