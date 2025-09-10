El presidente Javier Milei encabezará este miércoles una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, tras la derrota en las elecciones bonaerenses. El objetivo es diseñar una estrategia política de cara a las negociaciones con los gobernadores, que hasta ahora se muestran reticentes a dialogar.

La convocatoria contará con la presencia de la secretaria general Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni, el titular de Diputados Martín Menem, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministros clave como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Según trascendió en diversos medios nacionales, el objetivo es consolidar la mesa política nacional inaugurada el martes, en la que Milei busca centralizar las decisiones y mejorar la coordinación interna para evitar un nuevo revés en los comicios de octubre.

En paralelo, Francos y su vicejefe Lisandro Catalán comenzaron a comunicarse con los gobernadores, en un intento de recomponer la relación tras meses de tensiones por los reclamos de fondos.

Fuentes oficiales admitieron que la propuesta que se lleve a las provincias “no necesariamente será con dinero”, y deslizaron que podrían ofrecerse cargos en áreas clave como Transporte.

La resistencia provincial, sin embargo, sigue firme. Para el próximo viernes, gobernadores del espacio Provincias Unidas, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), preparan una muestra de fuerza en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde ratificarán sus reclamos.

En este escenario, el oficialismo anticipa que vetará leyes recientemente aprobadas en el Congreso, como la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, confió un funcionario cercano a Milei, reforzando el tono de confrontación que marca el rumbo político del Gobierno.

Fuente: Infobae