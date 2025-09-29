Javier Milei retomó en las últimas horas el contacto con Mauricio Macri, en un movimiento que apunta a consolidar apoyos en el Congreso y en las provincias, de cara al último tramo de la campaña electoral.

En ese sentido, el Gobierno espera que el fundador del PRO envíe una señal política que ordene a los legisladores de su espacio y que también interceda con gobernadores aliados, que se distanciaron del Ejecutivo tras las tensiones provocadas por la decisión libertaria de competir con sello propio en varios distritos.

El pedido de Milei se enmarca, además, en la presión de la administración de Donald Trump, que reclama mayor estabilidad política en Argentina.

En la Casa Rosada destacan que Macri tiene un rol clave para marcar la estrategia parlamentaria, especialmente ante las posiciones críticas que ya expusieron figuras como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, quienes se abstuvieron o votaron en contra de los últimos vetos presidenciales.

En el entorno del ex mandatario, sin embargo, ponen reparos: “Es mucho pedir. La campaña fue muy dura”, reconocieron cerca suyo. De todos modos, no descartan un encuentro entre ambos antes de los comicios del 26 de octubre.

Macri busca también “ser tenido en cuenta dentro del entorno del presidente”. En el PRO advierten que las conversaciones con Milei suelen diluirse cuando interviene Karina Milei, figura central en las decisiones del oficialismo.

El antecedente inmediato muestra que la relación entre ambos líderes supo ser fluida -con reuniones frecuentes en Olivos-, pero comenzó a tensarse durante la campaña porteña de mayo. Ahora, dentro del PRO sostienen que la reconstrucción del esquema que posibilitó el triunfo del balotaje en 2023 solo puede darse si el jefe de Estado vuelve a abrir el juego a actores como Patricia Bullrich, Macri y otros dirigentes de peso.

Fuente: TN.