El presidente Javier Milei respaldó hoy, durante la cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, la estrategia de presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en un contexto marcado por recientes advertencias de Donald Trump sobre una posible acción armada en ese país. El pronunciamiento generó un fuerte contraste con la postura del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, quien comparó el escenario con el antecedente de la guerra de Malvinas.

En su intervención, Milei afirmó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”. Además, calificó a Maduro como “narcoterrorista” y sostuvo que Venezuela “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”.

El mandatario argentino profundizó su posición al señalar: “La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo”.

El contrapunto más marcado llegó con la respuesta de “Lula” Da Silva, quien advirtió que “el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (…). Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria”. Recordó, además, que la última intervención de ese tipo en la región ocurrió en 1982, durante la guerra de Malvinas.

La diferencia de posiciones también se reflejó en el plano diplomático. Argentina y Paraguay impulsaron el viernes una resolución ministerial de repudio a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, iniciativa que no prosperó debido a la influencia de Brasil, acompañado por Uruguay y Chile, que mantienen una postura no injerencista.

El escenario regional se desarrolla mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe, con el despliegue de una flota encabezada por el portaaviones nuclear Gerald Ford. En las últimas horas, Trump evitó descartar una eventual declaración de guerra contra Venezuela, luego de que se concretaran ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico y el decomiso de un superpetrolero en aguas caribeñas.

Fuente: con información de DIB