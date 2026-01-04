En un contexto de alta tensión política en Venezuela, el presidente Javier Milei proyecta profundizar su respaldo a los candidatos de derecha de la región y avanza en la organización de un nuevo viaje a los Estados Unidos. Desde su entorno aseguran que la visita se concretará en el corto plazo y tendrá un fuerte contenido político y estratégico.

En la Casa Rosada remarcan que este desplazamiento no guarda relación con el viaje programado para el 10 de marzo, cuando el mandatario participará del evento “Argentina Week” en Nueva York, organizado junto a JP Morgan, Kaszek y Bank of America. Según fuentes oficiales, el nuevo viaje no se realizará en enero y se evalúa febrero como la ventana más probable.

El objetivo central del Ejecutivo es reforzar el vínculo con Washington luego de algunos episodios de fricción diplomática y consolidar una relación directa con la administración de Donald Trump. Por el momento, desde el Gobierno descartan una visita a la Argentina del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aunque no cierran la puerta a futuros contactos.

La estrategia de Balcarce 50 apunta a construir un eje regional de países alineados con Estados Unidos para coordinar agendas comunes en materia de seguridad, defensa, comercio e inteligencia. En ese marco, el oficialismo prevé realizar gestos políticos y posicionamientos públicos en la antesala de las elecciones que se celebrarán en 2026 en distintos países de América Latina.

Venezuela ocupa un lugar central en esta hoja de ruta. El Gobierno argentino volvió a respaldar la asunción de Edmundo González Urrutia tras la captura de Nicolás Maduro, en línea con la postura de Washington, aunque en Nación reconocen que la situación política en ese país continúa siendo incierta y de resolución compleja.

Brasil, Colombia y Perú también figuran entre las prioridades regionales de Milei. En particular, no se descarta un eventual encuentro con el senador brasileño Flávio Bolsonaro, mientras se siguen de cerca los armados opositores en Lima y Bogotá.

Fuente: TN