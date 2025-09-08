Milei reconoció la derrota y prometió corregir lo que sea necesario, pero ratificó el rumbo económico
El Presidente habló tras conocer los primeros resultados de la elección en Buenos Aires, que muestran un importante triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza.
“Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, dijo el Presidente. Y agregó: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente. Esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.
"Empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos", aseguró el mandatario.
En otro momento de su intervención, Milei aseguró que más allá del resultado electoral, no cambiará el rumbo de su gestión: “No se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital Humano”.
